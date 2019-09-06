Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы лиц из списка российской стороны.

Ранее сегодня президент Незалежной Владимир Зеленский помиловал 12 граждан РФ, которых Киев должен освободить в обмен на зеркальные действия Москвы.

« Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича », — заявил юрист.

Рыбин делает вывод, что по этой причине освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией находится под угрозой срыва.

« Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть », — сказал он.

Руслан Гаджиев в 2017 году был осужден на Украине по ряду статей, в том числе «теракт» и «ведение агрессивной войны». Согласно приговору, этот гражданин РФ якобы участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.

5 сентября президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудили вопрос обмена заключенными.