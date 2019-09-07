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  4. «Русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике

«Русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике

, 20:40 Фото 266

Почти целомудренный закрытый купальник не смог скрыть роскошные формы модели.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко подарила поклонникам очередную порцию эмоций, опубликовав в своем аккаунте в Instagram новый снимок в купальнике. На фото девушка позирует среди клумб с алыми цветами на террасе у моря. На этот раз на ней соблазнительный рыжий купальник, который, впрочем, не способен скрыть роскошные формы.

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Instagram @anastasiya_kvitko

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«Какая женщина!!!»

«Прекрасная Богиня!»

«Ваше тело нереально красиво!»

«Роскошная девушка в райском местечке со сказочным видом — очень классное фото».

«Невозможно не быть фанатом этой супермодели, красивой, чувственной и провокационной», — не устают восхищаться подписчики.

Ранее, как писал 5-tv.ru, 24-летняя модель и фотоблогер Анастасия Квитко взбудоражила фанатов снимком в крошечном бикини.

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