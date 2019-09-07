«Русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко подарила поклонникам очередную порцию эмоций, опубликовав в своем аккаунте в Instagram новый снимок в купальнике. На фото девушка позирует среди клумб с алыми цветами на террасе у моря. На этот раз на ней соблазнительный рыжий купальник, который, впрочем, не способен скрыть роскошные формы.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Instagram @anastasiya_kvitko

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

«Какая женщина!!!»

«Прекрасная Богиня!»

«Ваше тело нереально красиво!»

«Роскошная девушка в райском местечке со сказочным видом — очень классное фото».

«Невозможно не быть фанатом этой супермодели, красивой, чувственной и провокационной», — не устают восхищаться подписчики.

Ранее, как писал 5-tv.ru, 24-летняя модель и фотоблогер Анастасия Квитко взбудоражила фанатов снимком в крошечном бикини.