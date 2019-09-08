  1. Пятый канал
  4. «Красотка!» Пуговка из «Папиных дочек» показала жизнерадостное фото с отдыха

«Красотка!» Пуговка из «Папиных дочек» показала жизнерадостное фото с отдыха

, 12:41 Фото 69

Екатерина Старшова поделилась с поклонниками моментами досуга.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ekstarshova

Звезда телесериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки, обрадовала поклонников снимком в Instagram, от которого, как признались юзеры, «веет теплом». Юная актриса поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с солнечной прогулки.

Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Instagram @ekstarshova

«Красотка!» — прокомментировал публикацию один из пользователей.

«Катя, ты супер», — добавил другой.

«Такая милаха», — сделал Старшовой комплимент юзер.

«Такая красивая, что нет слов», — подтвердил еще один поклонник.

«От этого фото веет теплом», — заметил подписчик.

Между тем недавно пользователи не узнали повзрослевшую артистку в новом образе для фотосессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Старшова окончила школу.

Читайте также

+10° Днём +19°
Ночью +9°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Последние новости

13:10
Королева Елизавета II разочарована поведением Меган Маркл
12:56
Новым главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов
12:41
«Красотка!» Пуговка из «Папиных дочек» показала жизнерадостное фото с отдыха
12:27
Координатор движения «Голос» задержан в Москве за хулиганство
12:17
Более 70 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Санкт-Петербурга
12:09
Бандитский Петербург: Таксисту пришлось отстреливаться от напавших с ножом клиентов

Сейчас читают

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке
Медики сообщили о благотворном влиянии водки на здоровье
«Ручками прикрываем!» Модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев