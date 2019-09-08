«Красотка!» Пуговка из «Папиных дочек» показала жизнерадостное фото с отдыха

Звезда телесериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки, обрадовала поклонников снимком в Instagram, от которого, как признались юзеры, «веет теплом». Юная актриса поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с солнечной прогулки.
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«Красотка!» — прокомментировал публикацию один из пользователей.
«Катя, ты супер», — добавил другой.
«Такая милаха», — сделал Старшовой комплимент юзер.
«Такая красивая, что нет слов», — подтвердил еще один поклонник.
«От этого фото веет теплом», — заметил подписчик.
Между тем недавно пользователи не узнали повзрослевшую артистку в новом образе для фотосессии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Старшова окончила школу.