«Пуговка» из «Папиных дочек» похвасталась высокими баллами по ЕГЭ

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поделилась с подписчиками в Instagram отличными результатами по ЕГЭ.

17-летняя звезда получила по 100 баллов по биологии и химии, что станет отличным подспорьем при поступлении на медицинский факультет.

«Особенно радует, что у тебя химия 100 баллов! 😉 С такими результатами можешь куда угодно поступать! 😁 👍 Твоя мечта в медицинский институт уже реальность», — отметила одна из поклонниц.

Instagram.com @ekstarshova

О карьере в кино Екатерина пока не задумывается, а всерьез планирует стать врачом. Недавно «Пуговка» отметила выпускной в театре на льду «Алеко». Фигурным катанием Старшова увлекается с трех лет. Оно и понятно, ведь ее родители — профессиональные фигуристы.

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