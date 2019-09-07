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«Закрой рот»: Гордон устроил «конфликт» с Барановской — видео

, 9:14 Видео 313

Телеведущий «нахамил» своей коллеге во время съемок передачи.

Фото : Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущий Александр Гордон попросил соведущую Юлию Барановскую «закрыть рот» во время съемок передачи. Видеомомент рабочего «конфликта» Барановская выложила в своем аккаунте в Instagram.

«Так и живем», — подписала ролик ведущая.

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Так и живем 🤣🤣🤣🤣 С самого утра на киностудии снимаем «Мужское/женское " @manwoman.1tv

Публикация от  Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

На кадрах, выложенных Юлией Барановской, видно, как между коллегами заходит спор об их специально подготовленной речи. В результате Гордон как бы любя обратился к соведущей с такой «вызывающей» просьбой.

«У Гордона, конечно, тот еще характер, так вот он шутит», — «оправдал» ведущего один из пользователей.

«Гордону позволительно все! Умнейший человек!» — прокомментировал ролик подписчик Барановской.

«Сказал он это будто по-отечески, так что нечего злопыхать», — считает юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлию Барановскую раскритиковали за слишком смелый наряд.

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