«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк

Слухи о смертельной болезни «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк разрастаются день ото дня и приводят в отчаяние поклонников актрисы, однако ее близкие по-прежнему хранят молчание и отказываются прояснить ситуацию. В том числе и супруг Петр Чернышев, которому почти год назад 47-летняя Анастасия родила дочь Милу.
Журналисты сайта KP.RU попытались выведать правду у первой жены Чернышева, фигуристки Натальи Анненко, которая живет в США с 1990-х годов. Сейчас она работает тренером, у нее есть муж и двое уже почти взрослых детей.
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Она оказалась не в курсе происходящего в семье бывшего супруга, однако заявила, что Петр — изумительный человек и рядом с ним Анастасия может быть спокойна.
По словам Натальи, она не собирается вмешиваться в личную жизнь Чернышева и выяснять какие-либо детали, однако если бывший муж решит обратиться к ней за помощью, обязательно поможет.
Как ранее сообщал 5-tv.ru слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание или даже рак мозга появились в августе. В субботу, 7 сентября, стало известно, что актриса собирается в ближайшее время сама рассказать о состоянии своего здоровья на одном из федеральных телеканалов.