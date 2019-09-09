«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк

Слухи о смертельной болезни «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк разрастаются день ото дня и приводят в отчаяние поклонников актрисы, однако ее близкие по-прежнему хранят молчание и отказываются прояснить ситуацию. В том числе и супруг Петр Чернышев, которому почти год назад 47-летняя Анастасия родила дочь Милу.

Журналисты сайта KP.RU попытались выведать правду у первой жены Чернышева, фигуристки Натальи Анненко, которая живет в США с 1990-х годов. Сейчас она работает тренером, у нее есть муж и двое уже почти взрослых детей.

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Она оказалась не в курсе происходящего в семье бывшего супруга, однако заявила, что Петр — изумительный человек и рядом с ним Анастасия может быть спокойна.

«Если то, о чем пишут — про болезнь Насти — окажется правдой, то отчаиваться не надо. Петя не из тех, кто опускает руки и пасует пред трудностями. Он сможет вылечить жену. Медицина сейчас на высоком уровне, можно остановить болезнь», — сказала Анненко.

По словам Натальи, она не собирается вмешиваться в личную жизнь Чернышева и выяснять какие-либо детали, однако если бывший муж решит обратиться к ней за помощью, обязательно поможет.

«В Америке очень хорошие врачи, которые умеют бороться с раком. И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше, смогли победить недуг. Наверное, если бы с Анастасией было что-то очень серьезное, мне бы сказали. Надеюсь, они с Петей все преодолеют. Даже уверена в этом. Потому что такого мужа, как Петя еще поискать», — заключила Наталья Анненко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание или даже рак мозга появились в августе. В субботу, 7 сентября, стало известно, что актриса собирается в ближайшее время сама рассказать о состоянии своего здоровья на одном из федеральных телеканалов.