Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении

В августе в сети появились слухи об обнаружении у Анастасии Заворотнюк онкологического заболевания. Якобы актрисе поставили диагноз «рак мозга» после рождения третьего ребенка в возрасте 48 лет. Теперь артистка подбирает площадку, чтобы официально прокомментировать состояние своего здоровья. Об этом Nation News рассказал концертный директор звезды — Станислав Христов.

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« Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов. В ближайшее время программу с ее участием проанонсируют» , — утверждает представитель знаменитости.

До этого Станислав Христов опроверг слухи о якобы обнаруженном у Анастасии Заворотнюк онкологическом заболевании.

« С Настей все нормально. Настя здорова », — уверял концертный директор актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.