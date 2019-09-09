  1. Пятый канал
  4. Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

, 19:18 Видео 13

Льготная система будет вводиться поэтапно — от десяти долларов до 70 долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Nikolay Gyngazov, Gazprom

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о поэтапном снижении стоимости российского газа для республики. Об этом молдавский лидер рассказал по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет 10–15 долларов», — уточнил он, пояснив, что на сегодня Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по 235 долларов за одну тысячу кубических метров.

Молдавский лидер рассчитывает, что эта договоренность позволит избежать повышения тарифов на газ для внутренних потребителей в текущем году.

Кроме того, Додон сообщил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить уже 45–50 долларов, а с 1 апреля — 70 долларов за одну тысячу кубических метров.

Заявление Додона о скидке на российский газ уже уязвило Украину, пишет «Экономика сегодня». В Киеве предположили, что Кишинев якобы переплачивает Москве. Так, глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что если бы Молдавия покупала газ в Словакии и везла к себе через Украину, то цена «конечно же» была бы ниже — около 190 долларов, что на 20% ниже «газпромовской».

Ранее в Киеве сами себе предсказали «сложную» зиму из-за споров с Россией по газовому вопросу.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +13°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

19:49
Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы — фото
19:35
Семья из трех человек, включая ребенка, погибла в ДТП в Пензенской области
19:32
В бесхозном доме в Мурманске нашли медвежонка-сироту
19:18
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
19:06
«Одноклассники» запустили образовательный проект о воспитании детей
18:54
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» — видео

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
«Не в себе?» Самарцы пожаловались на странное поведение Билана на сцене
Пугачева ответила на сообщения о сносе ее подмосковного замка

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев