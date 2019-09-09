Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о поэтапном снижении стоимости российского газа для республики. Об этом молдавский лидер рассказал по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

« Мы договорились, что с 1 октября скидка будет 10–15 долларов », — уточнил он, пояснив, что на сегодня Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по 235 долларов за одну тысячу кубических метров.

Молдавский лидер рассчитывает, что эта договоренность позволит избежать повышения тарифов на газ для внутренних потребителей в текущем году.

Кроме того, Додон сообщил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить уже 45–50 долларов, а с 1 апреля — 70 долларов за одну тысячу кубических метров.

Заявление Додона о скидке на российский газ уже уязвило Украину, пишет «Экономика сегодня». В Киеве предположили, что Кишинев якобы переплачивает Москве. Так, глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что если бы Молдавия покупала газ в Словакии и везла к себе через Украину, то цена «конечно же» была бы ниже — около 190 долларов, что на 20% ниже «газпромовской».

Ранее в Киеве сами себе предсказали «сложную» зиму из-за споров с Россией по газовому вопросу.