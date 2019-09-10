Маша Малиновская рассказала, как сделала аборт из-за ненадежного ухажера

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская (настоящее имя — Марина Малиновская) стала гостьей программы на федеральном канале, где выразила свое отношение к идее запрета абортов на законодательном уровне. Знаменитость призналась, что не поддерживает данное предложение, поскольку, по ее мнению, оно может разрушить судьбы многих людей.

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Так, по словам 38-летней светской львицы, однажды ей самой пришлось отказаться от собственного ребенка, отцом которого был ненадежный и безответственный человек. Несколько лет назад, когда она только переехала в Москву, она забеременела от своего возлюбленного.

Услышав от своей дамы сердца о том, что она находится в положении, мужчина предложил определить пол будущего малыша, поскольку был не готов воспитывать дочь. Намерения молодого человека смутили Малиновскую. Она поделилась переживаниями с врачами, и они посоветовали не связывать жизнь с таким человеком.

В конце концов, модель решила прервать беременность, чтобы никак не зависеть от своего кавалера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Малиновская порадовала поклонников очередным соблазнительным снимком.