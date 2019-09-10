В Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь

В крупнейшем городе Сирии — Алеппо, идет восстановление инфраструктуры. За годы войны боевики разрушили и разграбили едва ли не все предприятия и производства. Алеппо был освобожден три года назад и уже многое сделано — к примеру работает древний сирийский рынок, входящий в список всемирного наследия Юнеско.

И сейчас власти начали восстанавливать соседние павильоны для предпринимателей. Сук Эль-Халь – в переводе значит - овощной рынок. Крупнейший в Алеппо, оптовый и розничный. Его территорию в 2012-м боевики захватили одной из первый и покинули ее в последнюю очередь.

Здесь был их укрепрайон - с огневыми позициями, штабом и даже тюрьмой. В камере одновременно держали до пяти человек. И метки на стенах говорят о том, что надолго каждый из них тут не задерживался.

Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин передает из Алеппо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать.