  1. Пятый канал
  4. В Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь

В Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь

, 12:15 Эфирная новость 10

В крупнейшем городе Сирии полным ходом идет восстановление инфраструктуры.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4315

В крупнейшем городе Сирии — Алеппо, идет восстановление инфраструктуры. За годы войны боевики разрушили и разграбили едва ли не все предприятия и производства. Алеппо был освобожден три года назад и уже многое сделано — к примеру работает древний сирийский рынок, входящий в список всемирного наследия Юнеско.

И сейчас власти начали восстанавливать соседние павильоны для предпринимателей. Сук Эль-Халь – в переводе значит - овощной рынок. Крупнейший в Алеппо, оптовый и розничный. Его территорию в 2012-м боевики захватили одной из первый и покинули ее в последнюю очередь.

Здесь был их укрепрайон - с огневыми позициями, штабом и даже тюрьмой. В камере одновременно держали до пяти человек. И метки на стенах говорят о том, что надолго каждый из них тут не задерживался.

Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин передает из Алеппо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать.

Тема:
Война в Сирии 4315
5 сент
Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
5 сент
Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию
5 сент
Сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать
4 сент
Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили беспилотники боевиков
3 сент
Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе
2 сент
«Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб
1 сент
США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции
30 авг
Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»
29 авг
Путин заявил Меркель о важности подготовки встречи «нормандской четверки»
29 авг
Сирийский город Алеппо постепенно приходит в себя после страшной войны

Читайте также

+24° Днём +26°
Ночью +14°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Последние новости

12:30
Видео: потолок обрушился на работницу бизнес-центра в Санкт-Петербурге
12:24
«Юный Шишкин»: Собчак похвасталась умилительным поздравлением Виторгана от сына
12:15
В Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь
12:08
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот
11:59
Хейтеры мечтают лишить Викторию Боню родительских прав и угрожают ее дочке
11:51
В гостинице Сочи во время пожара погиб человек

Сейчас читают

«Ты — артист!» Рудковская считает, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу
Трагедия Жени Белоусова: о чем всю жизнь жалел артист?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев