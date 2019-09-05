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Сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать

, 9:16 Эфирная новость 48

Громадная саперная спецоперация не прекращается уже который месяц.

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Фото, видео : © РИА Новости, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4312

Больше ста тонн взрывчатки нашли и обезвредили за 2019 год в Сирии. Очередной смертельный арсенал взлетел на воздух под Дамаском. Снаряды и мины-ловушки, оставленные террористами, находят до сих пор в огромном количестве.

Некоторых виды взрывчатки очень чувствительны. И бригадный генерал Маяс к работе с ними не подпускает никого из своих подчиненных, полагается только на собственный богатый опыт. Всю войну прошел с саперным щупом руках, сейчас командует этой специальной инженерной группой.

За спецоперацией саперов следит корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе.

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