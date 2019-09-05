Сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать

Больше ста тонн взрывчатки нашли и обезвредили за 2019 год в Сирии. Очередной смертельный арсенал взлетел на воздух под Дамаском. Снаряды и мины-ловушки, оставленные террористами, находят до сих пор в огромном количестве.

Некоторых виды взрывчатки очень чувствительны. И бригадный генерал Маяс к работе с ними не подпускает никого из своих подчиненных, полагается только на собственный богатый опыт. Всю войну прошел с саперным щупом руках, сейчас командует этой специальной инженерной группой.

За спецоперацией саперов следит корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе.