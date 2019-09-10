«Один в реанимации»: врач рассказала о состоянии детей, обварившихся кипятком

В Кузбассе четверо первоклассников обварились кипятком в школьной столовой. Все с ожогами разной тяжести в больнице. Их состояние медики оценивают как стабильное.

«Одна девочка отправлена на амбулаторный этап лечения. Два госпитализированы в травматологическое отделение. Один ребенок поднят в реанимационное отделение. На сегодняшний день, на сегодняшний час им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказала о состоянии пострадавших детей заместитель главного врача по лечебной работе Междуреченской городской больницы Ирина Дутова.

По предварительным данным, во время обеда кто-то из учеников задел бак с кипятком. В результате емкость опрокинулась на детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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