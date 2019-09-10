  1. Пятый канал
  4. «Один в реанимации»: врач рассказала о состоянии детей, обварившихся кипятком

«Один в реанимации»: врач рассказала о состоянии детей, обварившихся кипятком

, 15:11 Эфирная новость 36

Инцидент произошел в школьной столовой одного их городков Кузбасса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В Кузбассе четверо первоклассников обварились кипятком в школьной столовой. Все с ожогами разной тяжести в больнице. Их состояние медики оценивают как стабильное.

«Одна девочка отправлена на амбулаторный этап лечения. Два госпитализированы в травматологическое отделение. Один ребенок поднят в реанимационное отделение. На сегодняшний день, на сегодняшний час им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказала о состоянии пострадавших детей заместитель главного врача по лечебной работе Междуреченской городской больницы Ирина Дутова.

По предварительным данным, во время обеда кто-то из учеников задел бак с кипятком. В результате емкость опрокинулась на детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Краснодаре на малышей и воспитательницу рухнуло дерево.

Читайте также

+26° Днём +26°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Последние новости

15:41
Шнуров, Noize MC, Гречка и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова
15:32
Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента
15:30
Джеки Чан отменил свою поездку в Россию на премьеру фильма с его участием
15:21
Звезда «Пятидесяти оттенков» оконфузилась на фестивале в Торонто
15:11
«Один в реанимации»: врач рассказала о состоянии детей, обварившихся кипятком
14:58
«Прелесть!» Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

Сейчас читают

«Юный Шишкин»: Собчак похвасталась умилительным поздравлением Виторгана от сына
«Ты — артист!» Рудковская считает, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев