Максим Галкин пожурил дочку Лизу за демонстрацию языка

Телеведущий Максим Галкин после трудового дня решил расслабиться в подвесном кресле на террасе. Со свойственным ему чувством юмора он прокомментировал видеоролик в Instagram, сообщив: « Поработал немного и решил вернуться на отдых ».

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Дело в том, что звездное семейство — Галкин и Алла Пугачева с детьми — совсем недавно вернулись из отпуска в Юрмале, где они пробыли около двух месяцев.

Но уединение Максима прервала любопытная дочка Лиза.

« Да. Почитай книжку », — заявила она, поинтересовавшись, чем он занимается.

Судя по всему, ребенку стало интересно, на чем раскачивается ее звездный папа. Спустя какое-то время девочка не удержалась и стала показывать язык в камеру.

« А если язык показать », — заявил пятилетний ребенок.

« Эх, тебе все бы язык показывать », — вздохнул телеведущий и добавил: « Язык не показывай ».

Подписчики назвали Лизу «озорной девчонкой» и в очередной раз восхитились ее смышленостью.

Галкин и Пугачева уделяют огромное внимание воспитанию своих детей — Лизы и Гарри. Так, недавно появилось фото девочки за дошкольными занятиями, а мальчик этим летом научился кататься на велосипеде.