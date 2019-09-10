Максим Галкин пожурил дочку Лизу за демонстрацию языка

Телеведущий Максим Галкин после трудового дня решил расслабиться в подвесном кресле на террасе. Со свойственным ему чувством юмора он прокомментировал видеоролик в Instagram, сообщив: «
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Дело в том, что звездное семейство — Галкин и Алла Пугачева с детьми — совсем недавно вернулись из отпуска в Юрмале, где они пробыли около двух месяцев.
Но уединение Максима прервала любопытная дочка Лиза.
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Судя по всему, ребенку стало интересно, на чем раскачивается ее звездный папа. Спустя какое-то время девочка не удержалась и стала показывать язык в камеру.
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Подписчики назвали Лизу «озорной девчонкой» и в очередной раз восхитились ее смышленостью.
Галкин и Пугачева уделяют огромное внимание воспитанию своих детей — Лизы и Гарри. Так, недавно появилось фото девочки за дошкольными занятиями, а мальчик этим летом научился кататься на велосипеде.