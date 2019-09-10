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  4. Максим Галкин пожурил дочку Лизу за демонстрацию языка

Максим Галкин пожурил дочку Лизу за демонстрацию языка

, 19:27 Видео 189

Телеведущий показал будни звездного семейства.

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Фото, видео: Instagram @liza_garri

Телеведущий Максим Галкин после трудового дня решил расслабиться в подвесном кресле на террасе. Со свойственным ему чувством юмора он прокомментировал видеоролик в Instagram, сообщив: «Поработал немного и решил вернуться на отдых».

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Дело в том, что звездное семейство — Галкин и Алла Пугачева с детьми — совсем недавно вернулись из отпуска в Юрмале, где они пробыли около двух месяцев.

Но уединение Максима прервала любопытная дочка Лиза.

«Да. Почитай книжку», — заявила она, поинтересовавшись, чем он занимается.

Судя по всему, ребенку стало интересно, на чем раскачивается ее звездный папа. Спустя какое-то время девочка не удержалась и стала показывать язык в камеру.

«А если язык показать», — заявил пятилетний ребенок.

«Эх, тебе все бы язык показывать», — вздохнул телеведущий и добавил: «Язык не показывай».

Подписчики назвали Лизу «озорной девчонкой» и в очередной раз восхитились ее смышленостью.

Галкин и Пугачева уделяют огромное внимание воспитанию своих детей — Лизы и Гарри. Так, недавно появилось фото девочки за дошкольными занятиями, а мальчик этим летом научился кататься на велосипеде.

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