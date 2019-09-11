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  4. Юрий Лоза придумал наказание для Билана за «пьяный» концерт

Юрий Лоза придумал наказание для Билана за «пьяный» концерт

, 15:16 135

Появление перед публикой в подпитии Лоза назвал безответственным шагом.

Фото: Instagram @bilanofficial

Юрий Лоза придумал, каким образом можно наказать Диму Билана за появление перед зрителями в нетрезвом виде. Лоза уверен, что таким поступком его коллега по цеху продемонстрировал свое неуважение к поклонникам.

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«Должна все-таки быть ответственность перед работой. Артист не может на таком же уровне выступать в нетрезвом виде. На тебя пришла смотреть публика. Я, к примеру, никогда себе не позволяю выпивать перед выходом на сцену», — цитирует Юрия Teleprogramma.pro.

Артист убежден: если Билан совершит подобный проступок еще раз, его стоит наказать. И наказание должно быть «соответствующим». По мнению музыканта, поклонники могли бы бойкотировать концерты Димы.

Ранее 5-tv.ru сказывал о скандале с участием Димы Билана — артист выступил на Дне города в Самаре в нетрезвом состоянии. Позднее певец публично принес извинения. В непростой ситуации Билана поддержали многие знаменитости — например, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.

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