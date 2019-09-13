«Мечтает, чтобы считали принцессой»: Лена Миро «разнесла» идею Собчак и Богомолова венчаться

Популярный блогер Лена Миро в свойственной ей манере порассуждала о предстоящей в пятницу, 13 сентября, свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, а точнее — их намерении венчаться.
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!
Острая на словцо Миро в пух и прах раскритиковала светскую львицу за то, что она не относится к этому религиозному обряду искренне, а лишь хочет покрасоваться «в церкви в короне».
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Миро напомнила, что «
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Блогер считает, что Собчак — «
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Как сообщал 5-tv.ru, свадьба Собчак и Богомолова должна состояться в пятницу, 13 сентября в «Петровском пассаже» в центре Москвы. На торжество приглашены порядка 300 гостей и оно обойдется, по некоторым данным, в 16 миллионов рублей. Объясняя журналистам свое желание венчаться со вторым мужем, Собчак заявила: «Когда еще окажешься в церкви в короне».
Ранее в сети появилось видео со свадебным платьем Ксении Собчак.