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«Мечтает, чтобы считали принцессой»: Лена Миро «разнесла» идею Собчак и Богомолова венчаться

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Телеведущая и режиссер решили сочетаться браком и закрепить союз в церкви в пятницу, 13-го.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Популярный блогер Лена Миро в свойственной ей манере порассуждала о предстоящей в пятницу, 13 сентября, свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, а точнее — их намерении венчаться.

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Острая на словцо Миро в пух и прах раскритиковала светскую львицу за то, что она не относится к этому религиозному обряду искренне, а лишь хочет покрасоваться «в церкви в короне».

«Совершенно неверующий человек, грешница и блудница, хочет закрепить свои отношения перед Богом, в которого она и не верит», — написала она в своем блоге.

Миро напомнила, что «за день до венчания люди исповедаются, потом, хотя бы ночь, не грешат, затем причащаются, целуют иконы, и только потом — очищенными людьми — венчаются».

«Таинство брака, так же как и таинство крещения, не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины православной̆ веры и христианской нравственности», — уверена она.

Блогер считает, что Собчак — «обиженная некрасивая девочка», которая «всю жизнь мечтает, чтобы ее считали принцессой».

«Впрочем, речь не о детских комплексах. Я знаю только одну причину, когда человек так ненавидит церковь и пытается святотатствовать — в нем сидят бесы», — подчеркнула она.

Как сообщал 5-tv.ru, свадьба Собчак и Богомолова должна состояться в пятницу, 13 сентября в «Петровском пассаже» в центре Москвы. На торжество приглашены порядка 300 гостей и оно обойдется, по некоторым данным, в 16 миллионов рублей. Объясняя журналистам свое желание венчаться со вторым мужем, Собчак заявила: «Когда еще окажешься в церкви в короне».

Ранее в сети появилось видео со свадебным платьем Ксении Собчак.

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