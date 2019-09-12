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  4. В сети появилось видео со свадебным платьем Ксении Собчак

В сети появилось видео со свадебным платьем Ксении Собчак

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Стало известно, что наденет знаменитая телеведущая на свою свадьбу с Константином Богомоловым.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В ближайшую пятницу, 13 сентября, состоится одно из самых ожидаемых событий в мире российского шоу-бизнеса — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Поклонники активно делятся предположениями о том, как пройдет торжество и в чем появится невеста. Впрочем, о платье больше гадать не придется — в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный наряд Собчак.

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Короткий ролик демонстрирует платье с лифом на бретелях и отрезным подолом. Юбка у дизайнерского наряда свободного кроя с небольшим шлейфом. Все платье расшито цветочными мотивами, рассказывает Teleprogramma.pro и публикует видео, появившееся в одном из Telegram-каналов.

Известно, что платье невесты оплачивает компания Bosco, амбассадором которого является Собчак. Поэтому платье ведущая «Дома-2» выбирала из моделей тех брендов, которые эксклюзивно представлены спонсором. Известно, что остановилась Ксения на работе израильского дизайнера, работающего под брендом Gala. Цены на платья этого модельера колеблются в пределах от 7,5 до 15 тысяч долларов.

Кроме того, 13 сентября Собчак и Богомолов также пройдут обряд венчания. По слухам, на церковную церемонию телеведущая придет в другом наряде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомолов позвал на свадьбу с Собчак свою бывшую жену.

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