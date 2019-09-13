  1. Пятый канал
  4. Похудевшая звезда «Папиных дочек» путешествует по Испании

Похудевшая звезда «Папиных дочек» путешествует по Испании

, 9:53 Фото 410

Анастасия Сиваева взяла паузу в кинокарьере.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @sivaeva

Одна из сестер Васнецовых из популярного сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева заметно похудела и наслаждается отдыхом в солнечной Испании.

Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Актриса разместила в Instagram фото, на котором она позирует на фоне красочного граффити в Валенсии. Настя просто светится от счастья, а подписчики в один голос восхитились тем, как заметно она похудела.

Instagram @sivaeva

Многосерийный фильм снимался, когда Насте было 16 лет, а сейчас ей 27. В настоящее время она практически исчезла из медийного пространства и не участвует в светской жизни. Это и расстраивает поклонников, так как они уверены — с такими актерскими способностями девушка должна продолжить кинокарьеру.

«Настя, снимайся в каких-нибудь сериалах, ты просто обалденная актриса», — написал один из поклонников.

«Я обожаю ваш сериал «Папины дочки», — написала другая.

«Очень интересно, чем ты сейчас занимаешься», — поинтересовался третий о планах артистки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что стало с героями сериала «Папины дочки».

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +9°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

10:55
Профессиональный праздник отмечают парикмахеры и программисты
10:42
«Ему море по колено» — боец ММА Семенов о поединке Емельяненко с Кокляевым
10:27
Врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину
10:05
Пушков назвал «ерундой» слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
9:53
Похудевшая звезда «Папиных дочек» путешествует по Испании
9:39
Водитель автобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе в Красноярске

Сейчас читают

Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»
«Прям как дети»: Собчак опубликовала трогательное фото в день свадьбы
Почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев