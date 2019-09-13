Похудевшая звезда «Папиных дочек» путешествует по Испании

Одна из сестер Васнецовых из популярного сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева заметно похудела и наслаждается отдыхом в солнечной Испании.

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Актриса разместила в Instagram фото, на котором она позирует на фоне красочного граффити в Валенсии. Настя просто светится от счастья, а подписчики в один голос восхитились тем, как заметно она похудела.

Instagram @sivaeva

Многосерийный фильм снимался, когда Насте было 16 лет, а сейчас ей 27. В настоящее время она практически исчезла из медийного пространства и не участвует в светской жизни. Это и расстраивает поклонников, так как они уверены — с такими актерскими способностями девушка должна продолжить кинокарьеру.

« Настя, снимайся в каких-нибудь сериалах, ты просто обалденная актриса », — написал один из поклонников.

« Я обожаю ваш сериал «Папины дочки », — написала другая.

« Очень интересно, чем ты сейчас занимаешься », — поинтересовался третий о планах артистки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что стало с героями сериала «Папины дочки».