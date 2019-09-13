Похудевшая звезда «Папиных дочек» путешествует по Испании

Одна из сестер Васнецовых из популярного сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева заметно похудела и наслаждается отдыхом в солнечной Испании.
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Актриса разместила в Instagram фото, на котором она позирует на фоне красочного граффити в Валенсии. Настя просто светится от счастья, а подписчики в один голос восхитились тем, как заметно она похудела.
Многосерийный фильм снимался, когда Насте было 16 лет, а сейчас ей 27. В настоящее время она практически исчезла из медийного пространства и не участвует в светской жизни. Это и расстраивает поклонников, так как они уверены — с такими актерскими способностями девушка должна продолжить кинокарьеру.
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Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что стало с героями сериала «Папины дочки».