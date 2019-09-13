Глава Минтруда назвал число россиян, которых коснется повышение МРОТ

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал законопроект, исходя из которого в 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей.

По словам министра, повышение МРОТ потребует 20,9 миллиона из средств федерального и регионального бюджетов. Оно затронет около 3,2 миллиона человек, « половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях », подчеркнул глава Минтруда в интервью ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно новому проекту Министерства труда, в 2020 году россияне должны зарабатывать не меньше 12 130 рублей в месяц. По закону, МРОТ должен соответствовать размеру прожиточного минимума трудоспособного населения — в 2019 году он составил 12 130 рублей.