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  4. Глава Минтруда назвал число россиян, которых коснется повышение МРОТ

Глава Минтруда назвал число россиян, которых коснется повышение МРОТ

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Максим Топилин прокомментировал повышение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков, Астахов Дмитрий, www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Komsomolskaya Pravda

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал законопроект, исходя из которого в 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей.

По словам министра, повышение МРОТ потребует 20,9 миллиона из средств федерального и регионального бюджетов. Оно затронет около 3,2 миллиона человек, «половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», подчеркнул глава Минтруда в интервью ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно новому проекту Министерства труда, в 2020 году россияне должны зарабатывать не меньше 12 130 рублей в месяц. По закону, МРОТ должен соответствовать размеру прожиточного минимума трудоспособного населения — в 2019 году он составил 12 130 рублей.

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