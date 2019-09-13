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  4. «Очернила музыканта»: Адвокат семьи Тальковых просит Азизу публично извиниться

«Очернила музыканта»: Адвокат семьи Тальковых просит Азизу публично извиниться

, 17:36 Видео 132

В Москве состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие представители семьи музыканта.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве в пятницу, 13 сентября, состоялась пресс-конференция по заявлению семьи Тальковых о возбуждении уголовного дела в отношении певицы Азизы за распространение в СМИ клеветы, порочащей честь и достоинство музыканта.

В мероприятии участвовали друг семьи Тальковых Ирина Красильникова, адвокат Нина Аверина, эксперт-полиграфолог Ольга Белюшина и Евгений Кобзарь, он возглавляет группу почитателей Талькова.

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Поводом послужила программана одном из федеральных каналов, на которой был очернен, по словам представителей семьи Тальковых, певец. Также в эфире певица Азиза обвинила Игоря Талькова в сутенерстве.

«Передача была направлена на унижение чести и достоинства Игоря Талькова», — заявила Нина Аверина.

23 августа 2019 года родственники Талькова подали заявление в Останкинскую межрайонную прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении тех лиц, которые на передаче оклеветали Игоря Талькова.

«Кроме того, мы обратились в Павло-Посадский суд к Азизе и ее сестре, которые распространили клевету. Просим их извиниться. Они оболгали имя Игоря Талькова. Они обязаны принести извинения семье», — отметила адвокат семьи музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азиза прокомментировала слухи о том, что семья Талькова подала на нее в суд.

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