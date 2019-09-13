«Смотрите на них»: первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!»

После длительного ожидания к вечеру пятницы, 13 сентября, наделавшие много шума молодожены режиссер Константин Богомолов и светская львица Ксения Собчак наконец, прибыли на празднование в Музей Москвы.

Деловые встречи, дуэль, венчание — как Собчак и Богомолов строили свое счастье

Прибытие было поистине королевским — на карете, запряженной лошадьми. После чего под радостные крики гостей, коих ожидалось около трехсот, молодожены встали на красный постамент и под красочный фейерверк порадовали гостей крепким и длительным поцелуем, ознаменовавшим создание семьи.

«Вот и свершилось, то, чего они ждали все эти годы! Смотрите на них! Смотрите, как выглядит их счастье! Константин, не отрывайся! Она твоя!» — торжественно комментировал поцелуй ведущий вечера актер Игорь Верник.

На кадрах, опубликованных в сети, видно как нежно и трепетно они смотрят друг на друга. После первого поцелуя молодоженов Константин и Ксения спустились, чтобы лично поприветствовать каждого из гостей.

К слову, на банкет Собчак приехала уже в третьем свадебном платье за сегодняшний день, а Богомолов также в третий раз сменил костюм и рубаху.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Грибоедовский ЗАГС Москвы утром Ксения и Константин прибыли оригинально — на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Позднее, сменив костюмы, они направились в храм Большое Воскресенье, где состоялось таинство венчания.