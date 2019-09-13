Завершилась торжественная церемония бракосочетания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Теперь знаменитости — официально муж и жена. Они вышли из Грибоедовского ЗАГСа, где в пятницу, 13 сентября, официально зарегистрировали свои отношения.

После регистрации влюбленные снова сели в катафалк с надписью «Только смерть разлучит нас», на котором подъехали к месту мероприятия. Комментарии журналистам пара давать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как астролог Павсекакий Богданов оценивает отношения Собчак и Богомолова. Он поведал, что ждет звездную пару, решившую бросить вызов обществу и зарегистрировать брак в пятницу 13-е — день, в который присутствует демоническая энергетика.