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Свершилось! Собчак и Богомолов — муж и жена

, 12:38 Эксклюзивное видео 2 077

Российская телеведущая и ее новоиспеченный супруг вышли из столичного ЗАГСа, где состоялась торжественная церемония.

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Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 28

Завершилась торжественная церемония бракосочетания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Теперь знаменитости — официально муж и жена. Они вышли из Грибоедовского ЗАГСа, где в пятницу, 13 сентября, официально зарегистрировали свои отношения.

После регистрации влюбленные снова сели в катафалк с надписью «Только смерть разлучит нас», на котором подъехали к месту мероприятия. Комментарии журналистам пара давать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как астролог Павсекакий Богданов оценивает отношения Собчак и Богомолова. Он поведал, что ждет звездную пару, решившую бросить вызов обществу и зарегистрировать брак в пятницу 13-е — день, в который присутствует демоническая энергетика.

Тема:
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