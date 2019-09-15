«Уходил тяжело и долго»: Дочь Кобзона рассказала о последних днях отца

Дочь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Наталья Рапопорт-Кобзон на музыкальном фестивале «Бархатный сезон» в Сочи пообщалась с журналистами и рассказала о последних днях своего отца.
Женщина с грустью вспомнила о том, как накануне смерти эстрадного певца их семью буквально атаковали представители СМИ, которые зачастую вели себя бестактно.
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Сейчас вместе со своей матерью дочь прославленного артиста работает над книгой воспоминаний, в которой будет вестись повествование о жизни Кобзона. Также женщина планирует создать мемориальный музей.
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Иосиф Кобзон ушел из жизни 31 августа 2018 года. На момент смерти у артиста уже была четвертая стадия рака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Кобзона Нелли расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи.