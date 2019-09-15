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«Уходил тяжело и долго»: Дочь Кобзона рассказала о последних днях отца

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Наталья Рапопорт-Кобзон вместе с другими родственниками артиста приняла участие в памятном мероприятии в рамках фестиваля «Бархатный сезон».

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Дочь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Наталья Рапопорт-Кобзон на музыкальном фестивале «Бархатный сезон» в Сочи пообщалась с журналистами и рассказала о последних днях своего отца.

Женщина с грустью вспомнила о том, как накануне смерти эстрадного певца их семью буквально атаковали представители СМИ, которые зачастую вели себя бестактно.

«Папа уходил тяжело и долго. И в прессе тогда много разного писали и про состояние отца, и про нашу семью вообще. Но только мы и бог знаем правду. Особенно было больно и бестактно, когда в тяжелый момент звонили журналисты и сыпали соль на рану,» –цитируют Наталью «Дни.ру».

Сейчас вместе со своей матерью дочь прославленного артиста работает над книгой воспоминаний, в которой будет вестись повествование о жизни Кобзона. Также женщина планирует создать мемориальный музей.

«Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать реплику — перенести полностью всю обстановку из кабинета в другое место и открыть там мемориальный музей. Там будут храниться и костюмы, и награды, и фотографии, и многочисленные подарки отцу», — поделилась дочь исполнителя.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 31 августа 2018 года. На момент смерти у артиста уже была четвертая стадия рака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Кобзона Нелли расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи.

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«Уходил тяжело и долго»: Дочь Кобзона рассказала о последних днях отца

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