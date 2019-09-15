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  4. «Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку

, 17:31 Фото 176

Невероятные изменения во внешности 60-летней телеведущей приятно удивили фанатов.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева тщательно подготовилась к началу нового сезона съемок телепередачи на федеральном канале. Ведущая сильно похудела и осветлила волосы, практически превратившись в блондинку. Сменив имидж, звезда поспешила поделиться изменениями во внешности с подписчиками в Instagram. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в элегантном черном платье, демонстрирующем ее постройневшую фигуру.

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Преобразившуюся Ларису Гузееву поспешили похвалить звезды отечественного шоу-бизнеса. Телеведущей восхитилась еще одна «вечно молодая» коллега по цеху.

«Лапочка, какая ты красивая!» — оставила комментарий к фото Елена Малышева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Поклонники Ларисы Гузеевой также не могли не заметить ее чудесной трансформации. Фанаты завалили любимую телезвезду комплиментами. Многие отметили — благодаря похудению артистка помолодела на несколько лет.

«Вы очень постройнели и помолодели. Так держать!»

«Вы, как вино, все лучше и крепче»;

«Какая худышка! Планета вечной молодости и красоты!»

«Похудели — сразу минус десять лет!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева поделилась рецептом яблочного лакомства.

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