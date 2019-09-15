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Рудковская оправдалась за недовольное лицо, с которым покинула свадьбу Собчак

, 18:29 Видео 2 141

Фанаты предположили — на пышном торжестве продюсеру что-то сильно не понравилось. Однако звезда развеяла все мифы на этот счет.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 54

В сети появилось видео, на котором Яна Рудковская с очень недовольным лицом покидает свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. На многочисленные вопросы журналистов известный продюсер предпочла не отвечать и быстро уехала с торжества на своем автомобиле. Поклонники знаменитости предположили, что их любимице что-то не понравилось на пышной церемонии бракосочетания светской львицы и режиссера. Однако Рудковская развеяла все мифы на этот счет.

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«Свадебная статистика рвет! Люблю, когда рушатся стереотипы и цвета церемонии и украшения зала не традиционно белого цвета! У Ксюши украсили зал в красно-черной гамме, а я выбрала платье цвета спелой вишни „А-Ля Жозефина“ style», — поделилась шоувумен.

Поклонники Яны Рудковской не стали вторить ее восторгам по поводу организации свадьбы Собчак и Богомолова. По мнению многих фанатов продюсера, торжество было чересчур «не традиционным».

«Свадьба в цвет черной души невесты»;

«Бал сатаны прямо. Жутко, вычурно»;

«Собчак втянула в эту какофонию дьявольщины всех вас. Вы теперь — участники этого бредового шоу под названием: всем чертям назло!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская и Плющенко поздравили друг друга с десятой годовщиной свадьбы.

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