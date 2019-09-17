«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак подарили сертификат на роды

Ксения Собчак продолжает демонстрировать в своем Instagram-аккаунте подарки со свадьбы, которая состоялась в пятницу, 13 сентября. Знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер подарил светской львице сертификат на роды, который новоиспеченная жена режиссера Богомолова показала в сторис.

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«Пожалуй, это самый остроумный подарок. Дорогой Курцер, пока мне не надо, но когда-нибудь обязательно воспользуюсь», — поделилась телеведущая.

Еще до свадьбы поклонники заподозрили Собчак в беременности. Некоторые фанаты даже решили, что телеведущая именно поэтому так скоропалительно вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Однако позже журналистка заявила, что новость о ее беременности — «дешевый хайп», и она не собирается его поддерживать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак.