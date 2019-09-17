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Видео: сотрудники ГИБДД составили протокол на отчима Кокорина, наехавшего на журналиста

, 8:35 Видео 103

Мужчину увели сотрудники правоохранительных органов, после того как тот, предположительно, совершил наезд на одного из журналистов у колонии, из которой 17 сентября выходит его пасынок.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 318

В отношении отчима футболиста Александра Кокорина, который, наехал на ногу журналисту, составили протокол об административном правонарушении, пишет ТАСС. Инцидент произошел утром во вторник, 17 сентября.

Журналисту, попавшему под колеса автомобиля, потребовалась медицинская помощь. За рулем совершившего наезд внедорожника предположительно находился Кирилл Логинов — отчим и агент Александра Кокорина. Инцидент произошел рядом с исправительной колонией № 4 в Белогородской области.

Подъезд к колонии, из которой утром 17 сентября должны выйти скандально известные спортсмены Павел Мамаев и Александр Кокорин, был перекрыт, поэтому представителям СМИ пришлось проделать остаток пути пешком. Однако внедорожник Логинова по какой-то причине все-таки пропустили в перекрытую зону. Машину тут же окружили журналисты. Сдавая назад, водитель наехал на одного из них — как ранее сообщал 5-tv.ru, журналисту переехали ногу.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 318
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