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  4. Звезда «Голодных игр» Лоуренс и Кук Маруни тайно поженились?

Звезда «Голодных игр» Лоуренс и Кук Маруни тайно поженились?

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На церемонию бракосочетания невеста пришла в джинсах и пиджаке, а жених — в толстовке.

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

Дженнифер Лоуренс вышла замуж в обстановке строгой секретности. Публика и журналисты узнали о бракосочетании из соцсетей. Звезду «Голодных игр» и ее жениха, директора галереи современного искусства Кука Маруни удивленные прохожие заметили в понедельник, 16 сентября, возле брачного бюро Нью-Йорка. Невеста была в сером пиджаке и джинсах, а жених в белой толстовке. Оба держали в руках листы бумаги, пишет интернет-издание Page Six.

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О том, что перед ними молодожены, очевидцы догадались, когда к офису подъехали машины, из которых вышли несколько друзей пары и звездный фотограф Марк Селигер. Вся компания удалилась в здание и вышла оттуда лишь час спустя. При этом новобрачные старательно прятали безымянные пальцы своих рук.

Twitter @JLawrenceBrsite

Однако, по данным издания, скромной тайной церемонией дело не ограничится — полноценная свадебная вечеринка должна состояться в следующем месяце. На ней невеста будет в традиционном свадебном платье, а жених в костюме.

Известно, что Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни встречались с лета 2018 года, а в феврале галерист сделал актрисе предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по слухам, незадолго до свадьбы Лоуренс рассорилась с родителями и не собиралась приглашать их на свадьбу.

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