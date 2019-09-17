РФС: Кокорин в ближайшее время может вернуться в Премьер-лигу

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) подтвердила заявку петербургского клуба «Зенита» на возвращение в команду Александра Кокорина, который во вторник, 17 сентября, вышел из колонии по УДО.

Представитель РФС в интервью 5-tv.ru отметил, что «Зенит» накануне подал заявление.

«Могу подтвердить, — сказал он. — Это означает, что Кокорин может играть в Российской премьер-лиге».

Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что в зависимости от договоренности с «Зенитом», спортсмен может приступить к тренировкам и играм уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во вторник, 17 сентября, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. При этом накануне Кокорин уже успел заключить новый контракт с «Зенитом», однако его условия не разглашаются.