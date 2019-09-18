«Девушка без комплексов»: Фанаты в восторге от «пятой точки» модели Джулианны

Известная в Америке 23-летняя модель Джулианна в очередной раз взбудоражила в Instagram подписчиков, которых у нее набралось уже больше пяти миллионов.

Девушка обожает демонстрировать свои пышные формы, публикуя горячие фотографии в бикини и нижнем белье. В аккаунте модели практически нет снимков в одежде. Однако в этот раз Джулианна решила сделать исключение и поделилась фотографией в платье. Девушка игриво задрала подол, демонстрируя аппетитные ягодицы.

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Instagram @juli.annee

«Одна из многих замечательных особенностей Сан-Диего — я никогда не попадаю в неприятности из-за публичной непристойности», — написала знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от очередной откровенной фотосессии модели, своими впечатлениями они поделились в комментариях.

«Девушка без комплексов»;

«Ты самый красивый ангел в мире»;

«Банкомат приобретает совсем другое значение»;

«Вы самая великолепная, красивая, потрясающая принцесса в мире», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике.