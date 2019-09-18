Ангелина Вовк попросила богатства у «магического кабана» во Флоренции

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк сейчас отдыхает в Италии, где знакомится с архитектурными достопримечательностями. Звезда делится со своими подписчиками в Instagram видеороликами, сделанными во время поездки, и рассказывает о местных традициях.

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Во вторник, 17 сентября, бывшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши!» поделилась легендой, которую узнала во Флоренции. Вовк записала видео, стоя возле памятника кабану, и поведала, что согласно поверью, если ему в пасть положить монетку, а после она упадет в решетку, находящуюся прямо под зверем, в ближайшем будущем «счастливчика» ожидает наследство, и, соответственно, финансовое благополучие.

« Магический кабан во Флоренции! Этот зверь считается символом Тосканы, чьи леса были богаты дикими животными! Бронзовый кабанчик был изготовлен в начале XVII века, и сегодня он находится в музее, а перед нами кабан новый, установленный на прежнее место в конце прошлого века!» — поделилась новыми знаниями знаменитость.

Поклонники заинтересовались рассказом артистки и попросили сообщить, сбудется ли примета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангелина Вовк поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами с легендарным бардом и актером Владимиром Высоцким.