  1. Пятый канал
  4. Ангелина Вовк попросила богатства у «магического кабана» во Флоренции

Ангелина Вовк попросила богатства у «магического кабана» во Флоренции

, 9:13 Видео 45

Бывшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши!» рассказала о примете, о которой узнала в Италии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @angelina_vovk, ТАСС / Рюмин Александр

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк сейчас отдыхает в Италии, где знакомится с архитектурными достопримечательностями. Звезда делится со своими подписчиками в Instagram видеороликами, сделанными во время поездки, и рассказывает о местных традициях.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Во вторник, 17 сентября, бывшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши!» поделилась легендой, которую узнала во Флоренции. Вовк записала видео, стоя возле памятника кабану, и поведала, что согласно поверью, если ему в пасть положить монетку, а после она упадет в решетку, находящуюся прямо под зверем, в ближайшем будущем «счастливчика» ожидает наследство, и, соответственно, финансовое благополучие.

«Магический кабан во Флоренции! Этот зверь считается символом Тосканы, чьи леса были богаты дикими животными! Бронзовый кабанчик был изготовлен в начале XVII века, и сегодня он находится в музее, а перед нами кабан новый, установленный на прежнее место в конце прошлого века!» — поделилась новыми знаниями знаменитость.

Поклонники заинтересовались рассказом артистки и попросили сообщить, сбудется ли примета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангелина Вовк поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами с легендарным бардом и актером Владимиром Высоцким.

Читайте также

+8° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

9:33
«Потеряла себя!» Звезду «Великолепного века» заподозрили в увлечении пластическими операциями
9:25
Астрономы выяснили, что за объект столкнулся с Юпитером летом 2019
9:13
Ангелина Вовк попросила богатства у «магического кабана» во Флоренции
8:58
После иска США мемуары Сноудена стали самой продаваемой книгой в мире
8:47
«Апофеоз пошлости»: Савченко в платье предстала в новой романтичной фотосессии
8:37
Два боевика ликвидированы в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

«Простынь порвешь»: Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе
«Девушка без комплексов»: Фанаты в восторге от «пятой точки» модели Джулианны
«Фотосессия в коровнике»: Рената Литвинова удивила фанатов «деревенским образом»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев