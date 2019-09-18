«Почему жена в траурном платке?» Бондаренко насторожил фанатов новым фото

Российский актер театра и кино Станислав Бондаренко подает пример образцового семьянина. Несмотря на свой загруженный график и постоянные съемки, звезда кино и сериалов уделяет много времени своей супруге Аурике Алехиной и детям. Instagram артиста полон фотографий в семейном кругу. Бондаренко не скрывает: он без ума от своих домочадцев.

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Во вторник, 17 августа, Станислав опубликовал очередной снимок со своей женой. На этот раз пара сфотографировалась дома у актрисы Натальи Рудовой — об этом артист сам сообщил в подписи к публикации. Судя по всему, он проводит время со своей возлюбленной не только наедине, но и в компании коллег.

«Зеркало у Натальи Рудовой идеально для селфи! Браво дизайнеру за пространство», — написал Бондаренко в комментарии у посту.

Instagram @st_bond

Большинство подписчиков оценили снимок актера. Они признали, что Станислав и Аурика — очень красивая пара.

«Вы супер!»

«Красавцы!»

«Замечательная пара!» — отметили фанаты.

Впрочем, нашлись и злопыхатели. Некоторым показался довольно странным образ супруги звезды: черный наряд, капюшон, волосы, убранные в хвост. В комментариях подписчики отметили, что девушка выглядит неважно.

«А что за траур?»

«Почему жена в траурном платке?»

«Жене надо что-то с волосами делать».

«Кто-нибудь знает, зачем Аурика всегда позирует выпячивая губы? Естественное выражение лица и губ гораздо лучше, чем эта кукольность, неестественность не украшает, а наоборот отталкивает», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Бондаренко показал, как играет со своими дочурками.