«Женитесь уже!» Цымбалюк-Романовская похвасталась домашним счастьем с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась «семейным» снимком с возлюбленным Прохором Шаляпиным. Парочка запечатлела на камеру минуты тихого умиротворения и наслаждения друг другом. На снимке звезды сидят за накрытым столом на уютной кухне и пьют чай из фарфоровых чашечек. Умилительную фотографию, на которой 40-летняя пианистка позирует в компании 35-летнего певца звезда опубликовала в Instagram.
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!
«Затихает Москва, стали синими дали…» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской пришли в полный восторг от нового фото. Многие отметили новый цвет волос Прохора Шаляпина. Певец осветлился на несколько тонов и превратился практически в блондина. Фанаты пианистки тут же заявили — теперь светловолосые влюбленные стали походить друг на друга еще больше, а это прекрасный знак.
«Женитесь уже! Сколько можно ждать»;
«У вас уже одинаковый цвет волос и это хороший знак»;
«Вы и, правда, подходите друг другу»;
«Не расставайтесь, пожалуйста! Вы должны быть вместе!
«Кайфовые!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина.