«Женитесь уже!» Цымбалюк-Романовская похвасталась домашним счастьем с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась «семейным» снимком с возлюбленным Прохором Шаляпиным. Парочка запечатлела на камеру минуты тихого умиротворения и наслаждения друг другом. На снимке звезды сидят за накрытым столом на уютной кухне и пьют чай из фарфоровых чашечек. Умилительную фотографию, на которой 40-летняя пианистка позирует в компании 35-летнего певца звезда опубликовала в Instagram.

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«Затихает Москва, стали синими дали…» — подписала пост знаменитость.

Instagram @vitalinaromanovska

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской пришли в полный восторг от нового фото. Многие отметили новый цвет волос Прохора Шаляпина. Певец осветлился на несколько тонов и превратился практически в блондина. Фанаты пианистки тут же заявили — теперь светловолосые влюбленные стали походить друг на друга еще больше, а это прекрасный знак.

«Женитесь уже! Сколько можно ждать»;

«У вас уже одинаковый цвет волос и это хороший знак»;

«Вы и, правда, подходите друг другу»;

«Не расставайтесь, пожалуйста! Вы должны быть вместе!

«Кайфовые!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина.