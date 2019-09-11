Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина

Прохор Шаляпин решил сменить имидж. Причем настолько кардинально, что его не узнала возлюбленная и бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. На своей странице в Instagram певец опубликовал несколько селфи, на которых предстал ярким блондином.

«За 10 лет моего бессменного имиджа я все-таки решился сменить прическу. Спасибо за мегапрофессионализм гениальному Александру Шевчуку и его команде», — пояснил изменения Шаляпин.

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В потоке восторгов и комплиментов от поклонников свое удивление выразила и возлюбленная музыканта.

«Не узнала», — написала в комментариях Цымбалюк-Романовская.

На это Прохор решил перевести диалог в бытовую плоскость, показав подписчикам. Что спешит домой.

«Ты хлеба купила? А то еду без хлеба домой», — написал Виталине певец.

«Зато какой красивый! Господи, за что мне такое счастье?» — ответила она.

instagram @ shalyapin_official

Новый образ Шаляпина оценило большинство поклонников, и лишь немногие высказались, что прежний цвет волос им нравился больше.

«Ого! Минус 20 лет сразу!»

«Шикарно! Очень идет!»

«Вам идет! Красавчик!

«Под такую прическу репертуар придется менять».

«Зачем это? Билан-2. Ушла твоя само бытность, Прохор».

«Какой-то Егор Крид получился!»

«Теперь эта укладка каждый день…», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что никогда не бегает за мужчинами и готова отпустить Прохора Шаляпина.