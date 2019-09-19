Дима Билан на своей странице в Instagram в разделе сторис выложил видео, на котором сотрудник добровольческой пожарной команды в офисе Greenpeace вручает ему профессиональную каску и респиратор.

«Если вы еще с нами захотите поехать, у вас будет своя каска. Это профессиональная классная каска с классными огнестойкими очками», — сказал сотрудник добровольческой пожарной команды.

Стоит отметить, что в пожарной команде сомневались в серьезности намерений звезды эстрады. Некоторым казалось, что Дима Билан не будет по-настоящему работать наравне со всеми. Но после того, как артист проявил себя в реальных условиях во время борьбы с огнем, отношение к нему в корне изменилось.

«А вот теперь все 100% в этом уверены, и я уверен. Все добровольцы мне сказали: „Слушай, вот не ожидали, что настолько будет по-честному работать“. Поэтому будем вам всегда рады. Если захотите с нами ехать, готовы вас взять», — сказал огнеборец.

Дима Билан, приняв от пожарных амуницию, выразил намерение и дальше участвовать в подобных акциях. Артист даже выложил ролик, на котором гордо вышагивает по улице с каской в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан присоединился к бригаде волонтеров на тушении торфяника.