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  4. Диме Билану подарили профессиональную каску пожарного — видео

Диме Билану подарили профессиональную каску пожарного — видео

, 6:22 Видео 172

Певец в составе волонтерской бригады Greenpeace принимал участие в тушении лесных пожаров на границе Московской и Рязанской областей.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Дима Билан на своей странице в Instagram в разделе сторис выложил видео, на котором сотрудник добровольческой пожарной команды в офисе Greenpeace вручает ему профессиональную каску и респиратор.

«Если вы еще с нами захотите поехать, у вас будет своя каска. Это профессиональная классная каска с классными огнестойкими очками», — сказал сотрудник добровольческой пожарной команды.

Стоит отметить, что в пожарной команде сомневались в серьезности намерений звезды эстрады. Некоторым казалось, что Дима Билан не будет по-настоящему работать наравне со всеми. Но после того, как артист проявил себя в реальных условиях во время борьбы с огнем, отношение к нему в корне изменилось.

«А вот теперь все 100% в этом уверены, и я уверен. Все добровольцы мне сказали: „Слушай, вот не ожидали, что настолько будет по-честному работать“. Поэтому будем вам всегда рады. Если захотите с нами ехать, готовы вас взять», — сказал огнеборец.

Дима Билан, приняв от пожарных амуницию, выразил намерение и дальше участвовать в подобных акциях. Артист даже выложил ролик, на котором гордо вышагивает по улице с каской в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан присоединился к бригаде волонтеров на тушении торфяника.

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