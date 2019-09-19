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  4. Бельгийский истребитель F-16 разбился возле частного дома во Франции — фото

Бельгийский истребитель F-16 разбился возле частного дома во Франции — фото

, 16:49 Фото 47

После катапультирования один из пилотов военного самолета повис на электропроводах.

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Фото, видео: TACC / Zuma; Letelegramme.fr; Ouest-france.fr

В четверг, 19 сентября, бельгийский истребитель F-16 разбился возле города Лорьян на северо-западе Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Бельгии. Пилоты катапультировались.

Местная газета Ouest-France уточняет, что самолет проходил учения и упал в поле рядом с частным домом. В результате повредилась крыша одноэтажного здания. Пострадавших нет.

Тем временем парашют одного из членов экипажа запутался в высоковольтных проводах. Пилот повис на ЛЭП и оставался в таком положении до появления спасателей. На место прибыли пожарные и жандармы. Летчика благополучно спустили на землю.

Ранее 5-tv.ru писал, что маневрирование российского истребителя в ущелье Крыма сняли на видео с близкого расстояния.

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