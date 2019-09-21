Элегантная Дженнифер Лопес в образе бизнесвумен восхитила юзеров

Звезда сцены и экрана Дженнифер Лопес на время отложила боди, купальники и тренировочные костюмы. Накануне, 19 сентября, она показалась поклонникам в непривычно «застенчивом», как подписала сама автор поста, образе бизнесвумен, хотя подписчики привыкли видеть ее в более откровенных нарядах.

На этот раз для появления в кадре певица и актриса выбрала строгое платье и шляпу от Sally LaPointe. Помимо Джей Ло вещи этого американского дизайнера предпочитают такие звезды, как Кэтрин Элизабет Хадсон, Леди Гага, Ким Кардашьян и другие.

Instagram @jlo

Светло-розоватый тон одежды автор селфи дополнила мягкими оттенками макияжа и серьгами с бриллиантами. Фанаты отнюдь не огорчились, что их любимица отошла от привычного амплуа «сексуальной кошечки». 50-летняя звезда в очередной раз доказала, что способна покорять сердца не только аппетитными формами.

«Ты заводишь меня, маргаритка»;

«Вау, такой ты мне нравишься! Выглядишь как изощренная леди. Ты всегда прекрасна»;

«После всех этих лет она все еще выглядит красивой», — написали мужчины и женщины под постом знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танцующая на шесте Дженнифер Лопес восхитила поклонников.