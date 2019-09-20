Мамаев уходит из «Краснодара»? Скандальный полузащитник может сменить клуб

Освободившийся из колонии по УДО футболист Павел Мамаев прилетел на Кубань, сообщает KP.RU. Утром 20 сентября он отправился к руководству «Краснодара», чтобы решить вопрос своего дальнейшего пребывания в клубе.

В начале месяца стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) завершил регистрационный период игроков для участия в сезоне Премьер-лиги. На тот момент Мамаев вместе с сокамерником Александром Кокориным находились за решеткой. В отличие от последнего, за которого РФС попросил «Зенит», Мамаеву даже не оформили заявку на чемпионат по возвращении в команду. На ближайшие пять месяцев он остался без работы.

Контракт полузащитника с «Краснодаром» действует до конца года. Однако не исключено, что спортсмен попытается расторгнуть его досрочно. Из возможных клубов, куда игрок может отправиться, называют «Крылья Советов», «Урал» и «Ахмат». Впрочем, и там скандально известного Мамаева едва ли примут с распростертыми объятьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что комитет РФС не пустил Кокорина в Премьер-лигу. Форварду «Зенита» отказали в регистрации.