«Сделали все от нас зависящее»: Колобков о скандале вокруг РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал действия Всемирного антидопинговое агентства (WADA), запустившего процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. Он отметил, что все условия восстановления Российского антидопингового агентства, установленные международной организацией 20 сентября 2018 года, были соблюдены.

«РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее», — подчеркнул Колобков.

Что касается несовпадения данных базы LIMS, находящейся в распоряжении WADA, и сведений Московской лаборатории, этим вопросом будут заниматься эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, добавил министр спорта РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WADA инициировало процедуру несоответствия кодексу организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре.