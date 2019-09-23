  1. Пятый канал
  4. «Сделали все от нас зависящее»: Колобков о скандале вокруг РУСАДА

«Сделали все от нас зависящее»: Колобков о скандале вокруг РУСАДА

, 14:23 29

Министр спорта РФ прокомментировал заявление WADA, запустившего процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу.

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Допинговый скандал 263

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал действия Всемирного антидопинговое агентства (WADA), запустившего процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. Он отметил, что все условия восстановления Российского антидопингового агентства, установленные международной организацией 20 сентября 2018 года, были соблюдены.

«РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее», — подчеркнул Колобков.

Что касается несовпадения данных базы LIMS, находящейся в распоряжении WADA, и сведений Московской лаборатории, этим вопросом будут заниматься эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, добавил министр спорта РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WADA инициировало процедуру несоответствия кодексу организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре.

Тема:
Допинговый скандал 263
23 сент
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
22 сент
ОКР не стал комментировать возможное отстранение от Игр в Токио
20 сент
«Надо спросить с них»: Экс-президент СБР о снятии обвинений с российских биатлонистов
13 сент
Просветление? ВАДА решило вывести на чистую воду спортсменов-астматиков
27 авг
Муж Серены Уильямс пришел на ее матч с Шараповой в антинаркотической футболке
2 июл
«Россия — сторонник чистого спорта»: Министр спорта РФ о решении WADA
2 июл
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
2 июн
Россию могут отстранить от олимпиады в Токио из-за дела прыгуна Лысенко
5 мар
По подозрению в употреблении допинга задержаны 60 спортсменов с Запада
1 мар
Австрийского следователя накажут из-за видео, на котором лыжник принимает допинг

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +1°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

14:43
«Может быть, очередная утка?»: Цыганова прокомментировала сведения о смерти Круга
14:37
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
14:23
«Сделали все от нас зависящее»: Колобков о скандале вокруг РУСАДА
14:19
Специалисты клиник «СОГАЗ Медицина» вылечили пациента, который 30 лет не мог нормально дышать
14:05
Вступительные экзамены в Севастопольскую Академию хореографии проходят в Крыму
13:55
Фото: Боевые машины ВДВ превратились в груды металла во время учений под Оренбургом

Сейчас читают

«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом
Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев