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Британия, Франция и Германия уверены: за атакой на нефтяные объекты стоит Иран

, 8:57 Эфирная новость 26

В совместном коммюнике лидеры трех стран подчеркнули: других виновных быть не может.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Британия, Франция и Германия уверены: за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом лидеры стран Евротройки заявили по итогам встречи в рамках сессии Генассамблеи ООН.

ЭмманюэльМакрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон в совместном коммюнике подчеркнули: других виновных быть не может. Этой же позиции придерживается и Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что другие страны просто не имели возможности атаковать нефтепромыслы.

А заявления хуситов Йемена, которые взяли на себя ответственность за бомбардировку, просто не соответствуют действительности. Но доказательств этому Трамп не привел. В Тегеране эти обвинения отрицают.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, беспилотники атаковали два крупнейших топливных завода саудитов 14 сентября 2019. После этого добыча нефти снизилась почти вдвое.

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