Британия, Франция и Германия уверены: за атакой на нефтяные объекты стоит Иран

Британия, Франция и Германия уверены: за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Об этом лидеры стран Евротройки заявили по итогам встречи в рамках сессии Генассамблеи ООН.

ЭмманюэльМакрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон в совместном коммюнике подчеркнули: других виновных быть не может. Этой же позиции придерживается и Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что другие страны просто не имели возможности атаковать нефтепромыслы.

А заявления хуситов Йемена, которые взяли на себя ответственность за бомбардировку, просто не соответствуют действительности. Но доказательств этому Трамп не привел. В Тегеране эти обвинения отрицают.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, беспилотники атаковали два крупнейших топливных завода саудитов 14 сентября 2019. После этого добыча нефти снизилась почти вдвое.