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  4. Конашенков рассказал о технических возможностях дронов боевиков, сбитых у Хмеймим

Конашенков рассказал о технических возможностях дронов боевиков, сбитых у Хмеймим

, 8:03 Блог 94

Представитель Минобороны подчеркнул, что разработчики этих, казалось бы кустарных дронов, использовали сложные технические решения, которые говорят о том, что они обладают профессиональным знаниями.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4329

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах, которые были ранее сбиты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал отметил, что они могут совершать полеты на расстояние в 150 километров на высоте в четыре километра, что по его словам является достаточно серьезным оружием. И что немаловажно, разработчики этих, казалось бы кустарных дронов, использовали сложные технические решения, которые говорят о том, что они обладают определенными профессиональными знаниями в этой области.

«С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование», — сказал представитель Минобороны.

А вот, насколько сильной в наши дни должна быть защита от боевых дронов — политологам и военным обозревателям показали на российских базах в Сирии. Только аэродром Хмеймим, где располагаются наши самолеты, боевики атаковали 27 раз. И все налеты были успешно отбиты.

То, что российские базы в арабской республике — это настоящие неприступные форпосты, признают даже в США. И, как убедился наш корреспондент Семен Еремин, очень этому завидуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные полицейские начали передавать дежурство миротворцам ООН на сирийско-израильской границе.

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