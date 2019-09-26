Российская модель Елена Перминова опубликовала в Instagram провокационное видео из Парижа, вызвавшее в сети бурю толков. В коротком ролике манекенщица позирует на балконе в широких штанах, стилизованных под милитари, белых кожаных полусапожках и сером ультра-откровенном лифчике. Во время съемочного процесса под домом собралась толпа французов-зевак.
Поклонники не стали критиковать поведение матери троих детей, а восхитились дерзостью и сексуальностью Елены Перминовой. Фанаты модели наперебой начали расхваливать любимицу в комментариях. Многие подписчики стали шутить по поводу «бедных французов», которым пришлось наблюдать такую красоту только со стороны.
«С такой красивой неприкрытой спиной-то на глазах всего Парижу!»
«Париж затаил дыхание!..»
«Публика в восторге!»
«Столько зрителей собралось, это успех!»
«Бедные французы, слюней напускали», — написали фолловеры.
Однако в соцсети нашлись те, кому поступок Елены Перминовой показался не вполне адекватным.
«Наверно, тебе мало внимания мужского», — заявил хейтер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги.