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  4. «Бедные французы!» Модель Перминова показала грудь с балкона в Париже — видео

«Бедные французы!» Модель Перминова показала грудь с балкона в Париже — видео

, 14:03 Видео 618

Мать троих детей опубликовала ролик, на котором в одном лифчике собрала толпу зевак под домом.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова опубликовала в Instagram провокационное видео из Парижа, вызвавшее в сети бурю толков. В коротком ролике манекенщица позирует на балконе в широких штанах, стилизованных под милитари, белых кожаных полусапожках и сером ультра-откровенном лифчике. Во время съемочного процесса под домом собралась толпа французов-зевак.

Поклонники не стали критиковать поведение матери троих детей, а восхитились дерзостью и сексуальностью Елены Перминовой. Фанаты модели наперебой начали расхваливать любимицу в комментариях. Многие подписчики стали шутить по поводу «бедных французов», которым пришлось наблюдать такую красоту только со стороны.

«С такой красивой неприкрытой спиной-то на глазах всего Парижу!»

«Париж затаил дыхание!..»

«Публика в восторге!»

«Столько зрителей собралось, это успех!»

«Бедные французы, слюней напускали», — написали фолловеры.

Однако в соцсети нашлись те, кому поступок Елены Перминовой показался не вполне адекватным.

«Наверно, тебе мало внимания мужского», — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги.

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