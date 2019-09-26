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  4. «Настоящий интеллектуал»: Путин о Жаке Шираке

«Настоящий интеллектуал»: Путин о Жаке Шираке

, 13:24 161

В июне 2019 года российский президент рассказал о своем отношении к бывшему президенту Франции в интервью The Financial Times.

Фото: www.globallookpress.com / zumapress.com

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Умер Жак Ширак 4

Российский лидер Владимир Путин в июне 2019 года давал интервью изданию The Financial Times, в котором дал характеристику экс-президенту Франции Жаку Шираку.

«Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком. Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, человек очень уравновешенный и очень интересный. Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров», — говорил Владимир Путин.

Экс-глава Пятой республики Жак Ширак скончался в четверг, 26 сентября, на 87-м году жизни. Он руководил страной 12 лет — с мая 1995 по май 2007 года.

Тема:
Умер Жак Ширак 4
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