  1. Пятый канал
  4. Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

, 20:13 Эфирная новость 45

Церемония похорон проходила в атмосфере абсолютной приватности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS /JB Autissier / Panoramic, 5-tv.ru

Тема:
Умер Жак Ширак 12

В Париже простились с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Политик мирового масштаба, именно он дал старт социальным преобразованиям в стране и укрепил ее позиции на международной арене. По словам соратников, близко знавших Ширака, он любил Францию больше, «чем остальные после него», и воплощал собой ее душу.

У французов — траур. Флаги приспущены, во всех учреждениях страны прошла минута молчания. На панихиду приехали главы иностранных государств, среди них — Владимир Путин.

На посту президента Франции Ширак многое сделал для укрепления и развития добрых отношений с нашей страной и для всего мирового баланса. Французы выразили признательность российскому лидеру за то, что в этот траурный день он прилетел в Париж. Виталий Чащухин передает из столицы Франции.

Тема:
Умер Жак Ширак 12
30 сент
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
30 сент
Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком
29 сент
Семья Ширака запретила Марин Ле Пен присутствовать на церемонии прощания
28 сент
Владимир Путин поедет на церемонию прощания с Жаком Шираком
27 сент
В память о Жаке Шираке во Франции 30 сентября объявлен день национального траура
26 сент
Видео: Художник Шемякин вспомнил, как Путин познакомил его с Жаком Шираком
26 сент
Памяти Жака Ширака: Яркая жизнь в ярких кадрах
26 сент
Человек по кличке «Бульдозер»: каким был экс-глава Франции Жак Ширак
26 сент
Память Жака Ширака почтили минутой молчания в Нацсобрании Франции
26 сент
«Настоящий интеллектуал»: Путин о Жаке Шираке

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

21:00
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
20:53
Можно ли носить носки с тапками? Лиза Галкина дала деликатный совет отцу
20:42
С 1 октября владельцам хостелов в жилых домах придется играть по другим правилам
20:28
«Все висит уже»: Новый снимок «русской Кардашьян» разочаровал фанатов — фото
20:13
Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже
19:57
«Это секс»: Бывшая солистка группы «Тутси» взбудоражила подписчиков — фото

Сейчас читают

Жительница Хакасии за деньги разрешила любовнику изнасиловать малолетних дочерей
День Веры, Надежды, Любови: Как отмечают праздник и что нельзя делать 30 сентября
Жена внука Пугачевой выложила трогательное видео в день рождения матери

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев