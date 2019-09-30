Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

В Париже простились с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Политик мирового масштаба, именно он дал старт социальным преобразованиям в стране и укрепил ее позиции на международной арене. По словам соратников, близко знавших Ширака, он любил Францию больше, «чем остальные после него», и воплощал собой ее душу.

У французов — траур. Флаги приспущены, во всех учреждениях страны прошла минута молчания. На панихиду приехали главы иностранных государств, среди них — Владимир Путин.

На посту президента Франции Ширак многое сделал для укрепления и развития добрых отношений с нашей страной и для всего мирового баланса. Французы выразили признательность российскому лидеру за то, что в этот траурный день он прилетел в Париж. Виталий Чащухин передает из столицы Франции.