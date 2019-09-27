В память о Жаке Шираке во Франции 30 сентября объявлен день национального траура

Во Францию со всего мира стекаются телеграммы с соболезнованиями. На муниципальных учреждениях приспущены флаги. Телеканалы изменили сетку вещания, говорят только о своем экс-президенте.

Не стало Жака Ширака. Лев французской политики. Его сравнивали с Де Голлем. Он любил Францию и всегда с душевной теплотой высказывался о нашей стране. Говорил:

«Европе нужно двигаться с Россией параллельно, рука об руку».

Ширак часто бывал в Москве, знал русский язык, а в молодости даже переводил Евгения Онегина.

В память о нем во Франции 30 сентября объявлено днем национального траура. Об этом в своем видеообращении к гражданам объявил действующий глава Пятой республики Эмманэль Макрон.

Георгий Гривенный о наследии и многогранности выдающегося француза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким экс-президента Франции Жака Ширака запомнил Владимир Путин.