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В память о Жаке Шираке во Франции 30 сентября объявлен день национального траура

, 3:59 Эфирная новость 22

Телеграммы с соболезнованиями стекаются со всего мира. Вещание национальных телеканалов полностью посвящено экс-президенту страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / zumapress.com, 5-tv.ru

Тема:
Умер Жак Ширак 7

Во Францию со всего мира стекаются телеграммы с соболезнованиями. На муниципальных учреждениях приспущены флаги. Телеканалы изменили сетку вещания, говорят только о своем экс-президенте.

Не стало Жака Ширака. Лев французской политики. Его сравнивали с Де Голлем. Он любил Францию и всегда с душевной теплотой высказывался о нашей стране. Говорил:

«Европе нужно двигаться с Россией параллельно, рука об руку».

Ширак часто бывал в Москве, знал русский язык, а в молодости даже переводил Евгения Онегина.

В память о нем во Франции 30 сентября объявлено днем национального траура. Об этом в своем видеообращении к гражданам объявил действующий глава Пятой республики Эмманэль Макрон.

Георгий Гривенный о наследии и многогранности выдающегося француза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким экс-президента Франции Жака Ширака запомнил Владимир Путин.

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