Память Жака Ширака почтили минутой молчания в Нацсобрании Франции

Память бывшего президента Франции Жака Ширака почтили минутой молчания в нижней палате парламента (Национальное собрание). Об этом сообщает РИА Новости. Экс-глава Пятой республики скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Отмечается, что Ширак ушел из жизни в окружении своей семьи.

«Прошу вас провести минуту молчания в память о Жаке Шираке», — отметил спикер Нацсобрания Ришар Ферран.

Жак Ширак руководил Францией 12 лет — с 1995 по 2007 год. Он выступал за социально ответственную экономическую политику и был против введения войск США в Ирак. В последние годы правления его рейтинг снизился, и он стал одним из наиболее непопулярных глав государств в современной истории Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин отзывался о Жаке Шираке.