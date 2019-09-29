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Семья Ширака запретила Марин Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

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Глава партии «Национальное объединение» уже подтвердила, что не пойдет на церемонию прощания с бывшим президентом Франции.

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore, via www.imago-ima

Тема:
Умер Жак Ширак 9

Лидер французской партии «Национальное объединение Марин Ле Пен не пойдет на похороны бывшего президента республики Жака Ширака, поскольку родственники политика заявили, что не хотят ее там видеть. Об этом сообщает BFM со ссылкой на источники в окружении Ле Пен.

«Мы с сожалением отмечаем, что семья Шираков отказалась соблюдать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа завтра пойти на церемонию почтения бывшего президента», — написала в Twitter сама Марин Ле Пен.

Как пишет AFP, речь идет о французском законе от 1989 года, касающемся публичных церемоний. Он устанавливает перечень лиц, которые могут быть приглашены. Депутаты Национального собрания, каковым является Марин Ле Пен, входят в их число.

Отец политика, основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен являлся оппонентом Жака Ширака на президентских выборах 2002 года. Ширак тогда отказался участвовать в теледебатах с Ле Пеном, заявив, что не считает возможным дискутировать с представителем сил, «делающих ставку на ненависть и нетерпимость».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поедет во Францию, чтобы почтить память Жака Ширака. Лидеры стран будут присутствовать в понедельник, 30 сентября, на поминальной службе, которая пройдет в церкви Сен-Сюльпис в Париже. Она начнется в полдень по местному времени. Бывший президент Франции, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год, скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет.

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