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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

, 14:38 Эфирная новость 38

Церемония прощания с отцом-объединителем французской нации проходит в соборе Сен-Сюльпис.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Barbara Neyman, 5-tv.ru

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Владимир Путин прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с Жаком Шираком. Из аэропорта российский лидер направился в собор Сен-Сюльпис, чтобы отдать последние почести бывшему президенту Пятой республики, сегодня там соберутся 30 действующих глав государств и правительств, а также те, кто вершил мировую политику в «эпоху Ширака».

Как известно, Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как французский политик оставил свой пост. Президент России в интервью неоднократно заявлял, что считает Ширака настоящим интеллектуалом, очень интересным и взвешенным человеком.

Жака Ширака называли отцом-объединителем французской нации, последним Великим президентом Пятой республики.

Его искренне любили на родине и уважали в других странах. Весь мир скорбит. Из Парижа репортаж Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал — в память о Жаке Шираке во Франции 30 сентября объявлен день национального траура.

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