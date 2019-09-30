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Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком

, 11:21 Эфирная новость 55

Траурная месса проходит в церкви Сюльпис, в ней примут участие 30 глав государств и правительств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexis Sciard via www.imago-imag, 5-tv.ru

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Франция прощается с Жаком Шираком. Тысячи людей пришли в воскресенье к Дому Инвалидов в центре Парижа. Чтобы отдать дань памяти бывшему главе государства, люди занимали очередь с самого утра. Что не удивительно — Жак Ширак был по-настоящему близок к народу, это признали сами французы. Его даже называли отцом-объединителем французской нации. И для многих он остается — последним Великим Президентом Пятой республики. Уже говорят о том, что именем Ширака назовут столичный аэропорт «Орли» и главный парижский стадион «Стад де Франс».

Траурные мероприятия продолжатся и сегодня. В церемонии прощания в церкви Сюльпис примут участие 30 глав государств и правительств, включая Владимира Путина. Примечательно, что Жак Ширак помимо того, что был большим другом России, по-настоящему и очень искренне любил нашу страну. Похоронят бывшего президент Франции на кладбище Монпарнас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ширака запретила Марин Ле Пен присутствовать на церемонии прощания.

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