Путин примет участие в церемонии прощания с Жаком Шираком

Франция прощается с Жаком Шираком. Тысячи людей пришли в воскресенье к Дому Инвалидов в центре Парижа. Чтобы отдать дань памяти бывшему главе государства, люди занимали очередь с самого утра. Что не удивительно — Жак Ширак был по-настоящему близок к народу, это признали сами французы. Его даже называли отцом-объединителем французской нации. И для многих он остается — последним Великим Президентом Пятой республики. Уже говорят о том, что именем Ширака назовут столичный аэропорт «Орли» и главный парижский стадион «Стад де Франс».

Траурные мероприятия продолжатся и сегодня. В церемонии прощания в церкви Сюльпис примут участие 30 глав государств и правительств, включая Владимира Путина. Примечательно, что Жак Ширак помимо того, что был большим другом России, по-настоящему и очень искренне любил нашу страну. Похоронят бывшего президент Франции на кладбище Монпарнас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ширака запретила Марин Ле Пен присутствовать на церемонии прощания.