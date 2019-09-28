Владимир Путин поедет на церемонию прощания с Жаком Шираком

Российский президент Владимир Путин поедет во Францию на церемонию прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Жак Ширак ушел из жизни в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Ранее сообщалось, что Елисейский дворец ждет Путина на прощании с Шираком в Париже.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура по скончавшемуся экс-президенту Жаку Шираку. Поминальная служба пройдет в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры других стран. В воскресенье, 29 сентября, пройдет церемония национального прощания с Жаком Шираком в Доме инвалидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что художник Шемякин вспомнил, как Путин познакомил его с Жаком Шираком.