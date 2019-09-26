Памяти Жака Ширака: Яркая жизнь в ярких кадрах

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года. Получив степень бакалавра, юный Жак три месяца служил моряком на угольном транспорте. В начале 1950-х вступил в Компартию Франции. Затем, продолжил обучение по курсу политологии.

Пройдя обучение, Ширак записался во французскую армию. В качестве офицера отправился на войну в Алжире, где получил ранение. После демобилизации занялся административной работой в аудиторской палате Парижа.

В 1962 году французский премьер-министр Жорж Помпиду назначил Ширака начальником личного штаба. На этой должности молодой активист получил прозвище «Бульдозер» за свою целеустремленность, которая позже помогла ему войти в окружение генерала Шарля де Голля.

Позднее Ширак получил пост министра сельского хозяйства. А в 1974 году следующий президент Франции Жискаром д’Эстеном назначил его руководителем кабинета министров.

В 1977 году Ширак занял пост мэра Парижа. Это кресло политик занимал 18 лет. в 1981 году свою кандидатуру на пост президента Франции. Однако выбыл из гонки, не набрав голосов. Зато снова стал премьером, возглавив оппозиционную коалицию.

Долгожданный пост президента политик получил в 1995 году — в 62 года. Внешняя политика Ширака того периода запомнилась подписанием договора о прекращении ядерных испытаний. Но социальные реформы Ширака привели к сокращению бюджета. Шаткие позиции президента привели его к отставке.

В 2002 году Жак Ширак переизбрался вновь. В этот период он реорганизовал внутреннюю политику страны и создал партию под названием «Союз за народное движение». На международной арене глава государства вместе с президентом России Владимиром Путиным осудил боевые действия Западной коалиции в Ираке.